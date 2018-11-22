شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد سليم: قرار الحكومة بإنشاء "العليا لحقوق الإنسان" صفعة على وجه المغرضين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد سليم ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بقرار الحكومة إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتشكيلها برئاسة وزير الخارجية، حيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان.

وقال سليم فى بيان صحفى ، إن اللجنة تختص بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الانسان وحرياته الأساسية.

واعتبر سليم، أن قرار انشاء اللجنة الوطنية قرار حكيم حتى لا يكون ملف حقوق الإنسان ألعوبة في يد منظمات مشبوهة ، تعمل طول الوقت على الإساءة لمصر من خلال ادعاءات مغرضة وغير حقيقية، لافتا إلى أن مصر حريصة على تعزيز ملف حقوق الانسان وتفعيل القانون مع الكبير والصغير وكل ما يتردد بحقها ترهات وأكاذيب لاقيمة لها.