شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "الأعلى للإعلام": تلقينا 110 طلب لتراخيص مواقع الكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هيئة مكتب المجلس ولجنة التراخيص سيعقدا اجتماعا لهما منتصف الأسبوع المقبل ،يعقبه اجتماع للمجلس ككل للبت فى طلبات ترخيص المواقع الالكترونية التى قدمت على مدار 4 أسابيع.

وأوضح أحمد سليم فى تصريحات له، أن المجلس تلقى 110 طلب لترخيص المواقع منهم 86 موقع دفع الرسوم المقررة قانونا وقيمتها 50 ألف جنيه.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،قد خصص رقم حساب لإيداع رسوم تسديد تراخيص المواقع الإلكترونية أو الغرامات على الحساب المؤسسى برقم (133001010) البنك الأهلى، أو بنك القاهرة برقم (00315010000245) بالجنيه المصرى أو بمقر المجلس الأعلى بالدور التاسع، مبنى ماسبيرو.