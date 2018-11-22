محمد بن سلمان يبدأ جولة عربية لتعزيز العلاقات المشتركة

غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الخميس، السعودية لبدء جولة تشمل عدد من الدول العربية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودي (واس).
وجاء في بيان للديوان الملكي السعودي أن ولي العهد بدأ جولته بعد توجيه من الملك سلمان بن عبدالعزيز "انطلاقا من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو".
وتعتبر جولة ولي العهد هي الأولى خارجيًا منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية،...
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