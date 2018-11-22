ولي العهد السعودي يبدأ جولة خارجية هي الاولى منذ مقتل خاشقجي

أعلن ​الديوان الملكي السعودي​ أن ولي العهد ​محمد بن سلمان​ غادر البلاد لزيارة عدد من الدول العربية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الجولة الخارجية لمحمد بن سلمان هي الأولى بعد حادثة مقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ في قنصلية بلاده في اسطنبول.

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