ترامب: الجيش مستعد لاستخدام القوة لمنع دخول المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "استعداد ​الجيش​ لاستخدام القوة لمنع دخول ​المهاجرين​ عبر الحدود مع ​المكسيك​ إذا اقتضت الضرورة"، مهددا بـ"إغلاق الحدود الجنوبية".

وأوضح ترامب أنه "إذا وجدنا أن الوضع وصل إلى مستوى محدد يهدد بفقداننا السيطرة، سوف نمنع الدخول إلى بلادنا إلى حين إعادة السيطرة على الحدود".

وهدد ترامب بإغلاق الحدود مع المكسيك بأكملها "حتى ألا تتمكن من إرسال السيارات إلى ​الولايات المتحدة​".