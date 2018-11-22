"ميدل إيست آي":سياسة عزل الأسد لم تصب لمصلحة العرب بل أدت إلى اتساع نفوذ أنقرة وطهران

ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، ان "سياسة عزل الأسد لم تصب في مصلحة العرب بل أدت إلى اتساع نفوذ ​أنقرة​ و​طهران​ في ​سوريا​" وأشار الموقع البريطاني الى ان "​السعودية​ و​الإمارات​ ودول عربية تتقرب من الأسد انطلاقاً من إعادة فتح ​معبر نصيب​".

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