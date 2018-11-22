إعلام أميركي: سلطات الرياض منعت خاشقجي من ممارسة عمله في 2016 لانتقاده ترامب

كشفت وسائل إعلام أميركية، معلومة جديدة تتعلق بالصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ الذي قتل بقنصلية بلاده في مدينة ​اسطنبول​.

وأوضحت وسائل الإعلام أن "سطات ​الرياض​ منعت خاشقجي من ممارسة عمله في 2016، لانتقاده الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وجاءت المعلومة ضمن تقرير ل​وزارة الخارجية الأميركية​ لحقوق الإنسان عام 2017، حيث أشار التقرير إلى أن "​السعودية​ أغلقت ​صحيفة الحياة​ التي كان يعمل فيها خاشقجي ومنعته من العمل، لانتقاده ترامب، كما حظرت ظهوره بالقنوات التلفزيونية أو المشاركة في أية مؤتمرات أو محاضرات".

واضطر الصحفي السعودي إلى الانتقال للولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من رفع الحظر عنه خوفا من أن تعتقله سلطات بلاده.

وأشار التقرير الى أن "السلطات السعودية رفعت حظر الكتابة ضده".