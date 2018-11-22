أعلنت وزارة ​الخارجية الفرنسية​ انها ستفرض حظرا على دخول 18 سعوديا إلى أراضيها على خلفية حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، مشيرة الى انها تتوقع ردا شفافا وشاملا من السلطات السعودية في إطار هذه القضية.

شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية فرنسا تفرض حظرا على دخول 18 سعوديا على خلفية قضية خاشقجي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .