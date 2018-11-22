جيش اسرائيل يعترف باغراق سفينة لاجئين مقابل شواطئ طرابلس صيف عام 1982

أفادت "قناة العاشرة الإسرائيلية" بأن ​الجيش الإسرائيلي​ أقر يعترف بأن "سلاح البحرية" أغرق سفينة لاجئين مقابل شواطئ طرابلس ​شمال لبنان​ صيف عام 1982، خلال عملية سرية أثناء "حرب لبنان الأولى" عبر استهدافها بطوربيد غواصة ما أسفر عن مقتل 25 مدنياً.

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