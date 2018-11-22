مسيرة صلاة إلى ضريح القديسة رفقا وقداس الهي لمناسبة الاستقلال

احتفلت رابطة الاخويات في اقليم ​البترون​ ب​عيد الاستقلال​، بمسيرة صلاة نظمتها إلى دير مار يوسف جربتا حيث ضريح ​القديسة رفقا​، جريا على العادة السنوية.

كما اقيم قداس الهي في كنيسة الدير احتفل به الخوري جورج طنوس، وشارك فيه الكاهنان مارون فرح وطوني نهرا، في حضور الاخويات في المنطقة وحشد من المؤمنين والزائرين.

وبعد تلاوة الانجيل المقدس القى طنوس عظة تناول فيها معنى الاستقلال، داعيا إلى الصلاة من "أجل ان يعم السلام ​لبنان​، وينعم شعبه بالاستقرار والعيش بهناء".