أوغاسابيان إفتتح معرض الأم الحامل والطفل في مركز بيال للمعارض

إفتتح وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال ​جان أوغاسابيان​ معرض الأم الحامل والطفل في نسخته في مركز بيال للمعارض في فرن الشباك. وجال على أقسام المعرض التي تتضمن مستلزمات المرأة الحامل والرضّع المولودين حديثًا والأطفال في طور النمور.

ونوه الوزير أوغاسابيان بهذا المعرض الذي يسهم بالتوعية على شؤون صحية تحتل الأولوية في حياة العائلة. وشدد على المحافظة على هذا الطابع الإيجابي للنشاطات في ​لبنان​، مؤكدًا أن "بلدنا هو بلد الثقافة والعلم والتطور ومن واجبنا الحفاظ على طابعه المتقدم والمتطور، لأننا بذلك نبني عائلات سليمة تتمتع بصحة جيدة وبوعي حضاري فتسهم في بناء مجتمعات راقية تبني الإنسان والوطن".

واعتبر أن "هذا المؤتمر عينة من النشاطات الثقافية والاجتماعية الكثيرة التي تضج بها بيروت ومختلف المناطق اللبنانية، دليلا على حيوية اللبنانيين". وتمنى لو أن "​عيد الإستقلال​ الذي احتفلنا به اليوم كان عيدًا كاملا بوجود حكومة تلبي تطلعات شعبها وتحلّ أزماته وتتقدم به وبالوطن إلى الأمام".

ويستمر معرض الأم الحامل والطفل الذي تنظمه شركة Frequency Plus للسنة الثانية على التوالي حتى الخامس والعشرين من الحالي، وإضافة إلى ما يعرضه من مستلزمات حديثة للأمهات وأطفالهن، سيشهد ندوات مجانية عن مواضيع علمية ونفسية وغذائية وغيرها من المواضيع التي تهم المرأة الحامل والرضيع والطفل في طور النمو إضافة إلى عروض ترفيهية حية للأولاد.