راهبات العائلة المقدسة أحيت الاستقلال على ضريح البطريرك الحويك في عبرين

أحيت جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات ​عيد الإستقلال​ خلال قداس في الدير الأم للجمعية حيث ضريح مؤسسها البطريرك ​الياس الحويك​ في بلدة ​عبرين​ - قضاء البترون، ترأسه الأب ريمون باسيل، في حضور الرئيسة العامة للراهبات الأخت ماري أنطوانيت سعادة وجمهور من الراهبات والمؤمنين.

وألقى الأب باسيل عظة بعد الإنجيل المقدس، شكر في مستهلها للحضور "هذه الوقفة الوطنية والإيمانية على ضريح البطريرك الحويك لمناسبة عيد الإستقلال"، وذكّر بتاريخ الكنيسة "المكلل بالتضحيات"، وشدد على أن "المسيحيين يجب أن يكونوا البخور والملح في هذا العالم، وهذا ما أوصانا به يسوع المسيح".مشيرا الى ان "البطريرك الحويك من تحلقنا حوله اليوم في ذكرى الإستقلال هو باني هذا الإستقلال وهو الذي أسس له يقول لنا من على جبل عبرين كلام المعلم الأوحد يسوع أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. البطريرك الحويك نذر حياته لخدمة الله والقريب، أحب الجميع دون تمييز أو تفرقة، عطف على الجميع وضحى في سبيلهم وآمن بهم. اقتنع بأن الخلاص مشترك، إما أن نحيا سوية أو نموت سوية".

بعد القداس توجه الحضور بمسيرة شموع الى ضريح البطريرك الياس الحويك، وفي الختام تم عرض فيلم وثائقي عن حياة البطريرك.