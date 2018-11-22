بهاء أبو شقة: سنقاضي من يوجهون اتهامات لـ"الوفد" وقياداته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه لو سُحبت الثقة منه الآن سيشكر الوفديين ويتبرع للحزب، وذلك ردًا على مطالبات المفصولين بسحب الثقة منه.
وأضاف "أبو شقة"، خلال اجتماع الهيئة العليا، الخميس، أنه يعلم تمام العلم حجم المؤامرة التي يتعرض لها حزب الوفد ولن يتخلى عن موقعه دفاعًا عنه.
وتابع رئيس الحزب: "هذه الاتهامات التي تعرضنا لها لم تمر مرور الكرام وسنقاضي مروجيها أمام القضاء".
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