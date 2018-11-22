الصحة: افتتاح عيادة لتنظيم الأسرة بمعهد القلب لمواجهة خطر النمو السكاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

افتتحت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة، عيادة تنظيم الأسرة بالمعهد القومي للقلب بإمبابة، وذلك في إطار جهود الوزارة للتوسع في زيادة منافذ تقديم خدمات تنظيم الأسرة للجمهور.

وأوضحت رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة الدكتورة سحر السنباطي - في تصريح اليوم - أنه تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لمواجهة خطر النمو السكاني المتزايد، فقد أولت وزارة الصحة والسكان متمثلة في قطاع السكان وتنظيم الاسرة اهتماما كبيراً في مجال التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة وفتح عيادات جديدة لتنظيم الأسرة.

وأضافت أن قطاع السكان وتنظيم الأسرة يقوم بتوفير مجموعة متنوعة من وسائل تنظيم الأسرة تناسب كافة السيدات في مختلف الحالات المرضية، منها أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، لافتة إلى أنه تم تدريب الأطباء على كيفية صرف الوسائل لتلك الفئات طبقا لأحدث معايير اللياقة الطبية التي تصدرها منظمة الصحة العالمية، بما يواكب التطور العالمي لخدمات تنظيم الأسرة، وذلك بهدف خفض حالات الحمل الخطر والحمل غير المرغوب فيه، مما سيكون له عظيم الأثر في الحفاظ على صحة الأمهات والأطفال تماشيا مع أهداف خطة التنمية المستدامة.

وتابعت إنه تم إمداد عيادة تنظيم الأسرة بالمعهد بكافة المستلزمات الطبية وغير الطبية إلى جانب وسائل تنظيم الأسرة المتاحة بوزارة الصحة، كما تم إمدادها بكافة المواد الإعلامية من "مطويات وبوسترات ودليل المشورة والسجلات"؛ لتوحيد البيانات في كافة عيادات تنظيم الأسرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشارت السنباطي إلى أنه تم انتداب طبيبة - حاصلة على زمالة تنظيم الأسرة ومدربة على المعايير القياسية المحدثة - لتقديم خدمات تنظيم الأسرة عالية الجودة، كما تم تدريب طاقم التمريض العامل بالعيادة على تقديم خدمات المشورة وخدمات تنظيم الأسرة طبقا للمعايير العالمية.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد أن تلك الجهود تهدف إلى العمل على التوسع في إتاحة خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة منافذ تقديم الخدمة للجمهور؛ بما يسهم في الوصول للمنتفعات، كما تم اختيار مكان العيادة ضمن مجموعة العيادات الخارجية للمعهد لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعات.

وقال مجاهد إنه سيتم عقد مجموعة من الندوات التثقيفية لتوعية المترددات والترويج لخدمات العيادة يقوم بها فريق الإعلام التابع لقطاع السكان وتنظيم الأسرة.