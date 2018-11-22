السيسي يوجه بتكثيف العمل لسرعة التحول إلى "الحكومة الرقمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - (مصراوي):

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض خطة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يجري من تنفيذه من برامج ومشروعات، خاصة مشروع إنشاء وتطوير المنظومة الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطورات إنشاء مدينة المعرفة بها، وخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، وبرامج تنمية الكوادر البشرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع إنشاء بوابة للمحتوي الثقافي، ومشروع التشخيص عن بعد.

وشدد الرئيس على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطط واستراتيجيات الدولة، أخذاً في الاعتبار دوره الحيوي والرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية، موجهاً سيادته في هذا الإطار باستخدام أحدث التقنيات لتنفيذ المشروعات في هذا المجال.

كما وجه الرئيس بتكثيف العمل فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية، بما في ذلك تدريب الكوادر البشرية والقيادية ذات الكفاءة والفاعلية بحيث تكون مؤهلة للعمل في بيئة رقمية تستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية، وبما يساهم في إنشاء منظومة حكومية متطورة ومترابطة رقمياً، توفر أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض خلال الاجتماع رؤية التحول إلى الحكومة الرقمية والتي تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، أخذاً في الاعتبار ما تساهم به الحكومة الرقمية في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونياً، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلاً عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت آليات تأهيل الكوادر البشرية تكنولوجياً، وذلك من خلال عدد من المبادرات التي سيجري تنفيذها خلال الفترة القادمة، بهدف تنمية المهارات الرقمية للشباب من مختلف الفئات، سواء العاملين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو طلاب الجامعات. وعرض السيد ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أيضاً الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة المعرفة، وكذلك جهود إنشاء بوابة المحتوي الثقافي الرقمي، والتي تشمل حصر كامل المحتوي الثقافي المزمع عرضه بالبوابة.

وذكر السفير بسام راضى أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرض آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات المقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر الجاري تحت رعاية السيد الرئيس.