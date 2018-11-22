مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 4 آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الخميس، في حادث تصادم وقع بين سيارتين بدائرة مركز دار السلام، جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بمركز دار السلام ووجود متوفين ومصابين.

تبين من تحريات إدارة البحث الجنائي وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل محملة بالموز وبين سيارة ملاكي أثناء مرورهما بطريق بناحية قرية القوصة دائرة مركز دار السلام .

نتج عن الحادث وفاة كلاً من هاني ح م ، رابعة م أ وإصابة كلاً من "هشام ب ع"، الأمير أ م ، هيثم ح م ، أميرة أ م" بكسور وجروح متفرقة بالجسم .

جرى نقل الجثتين لمستشفى دار السلام المركزي، والمصابين لمستشفى سوهاج العام. حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.