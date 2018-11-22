مقتل خاشقجي.. فرنسا تفرض عقوبات على 18 سعوديًا وتطالب المملكة بالشفافية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي

فرضت فرنسا عقوبات على 18 سعوديًا من المتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن قتل خاشقحي جريمة شديدة الخطورة ضد حرية الصحافة والحقوق الأساسية للإنسان.

وتابع البيان الذي نقلته رويترز: "فرنسا تتوقع من السلطات السعودية ردا شفافا ووافيًا ومفصلًا حول الجريمة".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 18 شخصا من السعوديين المتورطين في القضية، ومنعتهم من دخول البلاد والتصرف في أرصدتهم بالولايات المتحدة.

كما منعت ألمانيا أيضًا 18 سعوديًا من الحصول على تأشيرة دخول أراضيها، وشمل ذلك دول الاتحاد الأوروبي التي تعمل بتأشيرة "شنجن".

وألقت السعودية القبض على 18 شخصا في إطار تحقيقاتها في القضية، وطالبت النيابة العامة بإعدام خمسة أشخاص من بينهم. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي حتى الآن.

وأُقيمت صلاة الغائب على روح الصحفي خاشقجي، يوم الجمعة الماضي، في المدينة المنورة ومكة المكرمة بالسعودية ومدينة اسطنبول التركية، التي شوهد فيها لآخر مرة.