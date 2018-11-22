بهاء أبو شقة: استلمت مقر حزب الوفد "زريبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه تسلم مقر الحزب في بداية رئاسته "زريبة ومكان للأبراص"، على حد وصفه.
وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع للهيئة العليا، اليوم الخميس: "الحزب الآن اختلف بشكل كلي، وأصبح يليق بتاريخ الوفد ومستقبله".
وكان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعا الهيئة العليا لاجتماع طارئ اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.
ونظم عدد من أعضاء الهيئة العليا للحزب الخاسرين في الانتخابات الأخيرة مؤتمرًا صحفيًا، أمس الأربعاء، أشاروا فيه إلى وجود تجاوزات مادية، فضلًا عن مخالفات فِي طريقة إدارة العملية الانتخابية.
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