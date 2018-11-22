رئيس "الوفد": المؤامرة على الحزب مستمرة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن أشخاص راهنوا على عدم استمراره في رئاسة الحزب أكثر من شهرين بسبب حجم التحديات التي يواجهها.

وأضاف "أبو شقة"، خلال اجتماع للهيئة العليا للحزب، الخميس: "هذا الرهان كان متعمدًا ومبنيًا على حسابات الواقع الفعلي، لأن الحزب كان وضعه صعبًا، خاصة بعد سقوطه ماليًا".

وأكد رئيس الوفد، أنه سيبلغ النيابة العامة عن اللواء محمد الحسيني، أمين صندوق حزب الوفد السابق والمفصول حاليًا بسبب الإدعاءات التي زعمها ضده، بحسب قوله.​

وتابع: "المؤامرة على الحزب مستمرة حتى الآن، وأؤمن بثوابت الحزب، ولذلك لن أدخر جهدًا في الدفاع عنه".

وكان المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، دعا الهيئة العليا لاجتماع طارئ اليوم الخميس بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي.

ونظم عددًا من أعضاء الهيئة العليا للحزب الخاسرين في الانتخابات الأخيرة مؤتمرًا صحفيًا، أمس الأربعاء، أشاروا فيه إلى وجود تجاوزات مادية، فضلًا عن مخالفات فِي طريقة إدارة العملية الانتخابية.