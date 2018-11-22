معتز: وضع آلية مناسبة لتحديد أسعار الدواء

أكد معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الوقوف مع غرفة مستوري الأدوية، وقال إن دولة عادلة لا يسرها تدهور قطاع الأدوية، داعياً غرفة مستوردي الأدوية لتوفيرالأدوية للمواطن بأسعار شفافة ومبرئة للذمة مع المصداقية والجلوس مع المجلس القومي للسموم بوزارة الصحة للتفاكر معهم للوصول إلى المعيار الشفاف للوضوح في الأسعار لوضع آلية مناسبة لتحديد أسعار الدواء، مؤكداً عدم تحمل مستوردي الأدوية أي مخاطر في استيراد الأدوية، بجانب توفير الأدوية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

جاء ذلك في اجتماعه بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بغرفة مستوردي الأدوية ،بحضور د. سعاد الكارب وزيرة الدولة بالصحة الأتحادية .

من جانبها أوضحت د. سعاد الكارب أن الإجتماع خلص لدعم غرفة مستوردي الأدوية لتوفير الأدوية الموجودة حالياً بالمخازن بالسعر الحالي، موكدة أن الأدوية ليس سلعة لاختيار المريض بل هي ضرورية لصحة المواطن ،مشيدةً بغرفة مستوردي الأدوية ووقفتهم الجادة لتوفير الأدوية للمواطنين بالاسعار الحالية.

الى ذلك أشار د.صلاح هاشم سوار الدهب رئيس غرفة مستوردي الأدوية بحسب وكالة السودان للأنباء الي أن الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء كان مثمراً حول أزمة الدواء الحالية وناقش قضايا غرفة الأدوية، مؤكداً أن أزمة الدواء تم حلها تماماً وانسياب الدواء للمواطن وأنه لن تكون هنالك أزمة ولن يكون هنالك عدم وفرة في الدواء ،مشيراً الي أن التأمين والتطمين هو الذي خرج به الإجتماع، مبيناً ان الرؤية المستقبلية لقطاع الأدوية ستكون عقب إجتماعات مع المجلس القومي للسموم ووزارة الصحة لوضع رؤية لطريقة معالجة أزمة الدواء الحالية التي انتهت الآن.

وشكر رئيس الغرفة رئيس مجلس الوزراء وتفهمه لموضوع قضايا الغرفة، موكداً أن مشكلة الدواء التي ظل يعاني منها المواطن تم الوصول لحلها تماماً ولن تكون هنالك أزمة اخري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)