بالفيديو : جدل في المواقع حول ممثل خليجي يقلد شخصية سوداني يستلف أموالاً ويرفض ردها

أثار برنامجاً للكاميرا الخفية بتلفزيون الكويت يناقش قضية استلاف الأموال وعدم تسديدها يظهر فيه ممثل سعودي يقلد شخصية سودانية تمت استضافتها كنموذج للشخص الذي يقوم باستلاف الأموال ثم يمتنع عن تسديدها – أثار جدلاً كثيفاً على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استنكر عدد كبير اختيار الشخصية السودانية لتمثيل مثل هذه الصفات السلبية التي تبتعد عن خلق الأمانة والشرف الذي اشتهر به السودانيين خاصة في دول الخليج.

أحد المعلقين كتب قائلاً :(الشعب الوحيد الذي لا تضيع عنده الأمانة هو السودان عكس مصر وبعض الدول العربية) وقال معلق آخر (والله أبدع في اللهجة بس ظلم السودانيين والله صحيح يقترضوا من بعض بس يسدد لك في المواعيد وأي واحد يقول تمثيل التمثيل يعكس الصورة عن الناس والكل يعرف الأمانة في السودان وكلامه يدل على نصبهم على الناس) بينما أشار معلق إلى أن هذا البرنامج فيه تشويه لصورة السودانيين حيث كتب قائلاً : (هذه فكره المصريين يشوهون سمعه السودانيين والله السودانيين أصدق وأأمن منهم) وكتب معلق من الخليج( بس على فكره هذه مو طبع السودنة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)