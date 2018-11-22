بالفيديو :بكاء نسائي بسبب قرار إزالة قرية بمحلية بحري لصالح جامعة يقول سكانها أنهم سكنوها قبل 300 سنة

أثار قرار بإزالة مساكن بمنطقة الشلعاب بمحلية الخرطوم بحري لصالح إحدى الجامعات – أثار غضباً واستياء وسط سكان المنطقة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث عبر عدد من سكان المنطقة عن استنكارهم القرار من خلال حديث بثته فضائية سودانية 24 .

أحد مواطني المنطقة أكد بأن المنطقة تعتبر أرضهم وأرض أجدادهم منذ ما يقارب ال300سنة توارثوها أباً عن جد ، قاطعاً بعدم مغادرتها وسيتمسكون بالبقاء فيها حتى الموت. و من جانبها غالبت إحدى النساء من سكان المنطقة دموعها وهي تشكو المأساة التي ستحيق بهم وهي تتساءل بأسى وحزن (دي دارنا .. نمشي وين .. وهي أرضنا وأرض جدودنا).

وفي السياق ناشد الإعلامي الطاهر حسن التوم جهاز حماية الأراضي بتوضيح الأمر من خلال الظهور عبر الفضائية لوضع أجوبة للأسئلة التي فجرها القرار مطالباً بالنظر في شكاوى مواطني المنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)