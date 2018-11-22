أيلا: مهرجان الجزيرة للسياحة من أجل إنسانها

أعلن د. محمد طاهر إيلا والي الجزيرة في حديثه أمام اجتماع مجلس حكومة الولاية أن رئيس الجمهورية سيدشن النسخة الرابعة من مهرجان الجزيرة للسياحة والتسوق في 13 ديسمبر المقبل بإستاد ود مدني.
وأعلن الوالي أن المهرجان يأتي هذا العام برعاية جميع شركات الإتصالات واتحاد أصحاب العمل وعدد من الجهات والبيوتات التجارية وأصحاب الأعمال مشيراً إلى أن حفل الافتتاح هذا العام سيكون متميزاً بمشاركة كورال كلية الموسيقي والدراما.
وأبان أيلا بحسب وكالة السودان أن التدابير الفنية والإدارية التي اتخذتها اللجنة العليا واللجان المتخصصة لتلبية طموحات ورغبات وتطلعات إنسان الجزيرة وتحقيق أهداف المهرجان الثقافية والسياحية والاقتصادية التي استوعبت ولامست أشواق إنسان الجزيرة وعبرت عن الإرث الثقافي والفني للجزيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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