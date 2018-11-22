السودان وتركيا يوقعان إتفاقية للتنقيب عن الذهب

وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن ممثلة في ذراعها الفني (الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية) اتفاقية امتياز مع هيئة الأبحاث الجيولوجية التركية ممثلة في شركة (mta) للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة بمقر الهيئة يوم الخميس والتي شهد توقيعها المدير العام لهيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية د. محمد ابوفاطمة وسفير السودان بتركيا يوسف الكردفاني.

وقال وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن الفريق عوض النيل ضحية إن توقيع الاتفاقية تأتي في إطار زيارة نائب رئيس الوزراء التركي للسودان والمباحثات التي تمت مع كثير من وزارات القطاع الاقتصادي بالسودان.

وكشف ضحية في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاق اليوم أن هذه أول شركة تتبع لهيئة الأبحاث التركية تعمل خارج تركيا في مجال المعادن، مشيرا إلى أملهم في أن تسهم عائدات هذه الشراكة في ضخ عائدات في الاقتصاد السوداني خاصة وأن السودان يعول كثيرا على التعاون مع تركيا في ظل التعاون والاهتمام المشترك بين الجانبين، كاشفا في الوقت ذاته عن زيارة كبيرة سيقوم بها الجانب السوداني الي تركيا في القريب العاجل، معتبرا توقيع هذه الاتفاقية فاتحة خير واستكمال للعمل الكبير بين البلدين.

من جانبه اعتبر المدير العام لشركة(mta محمد جوكأن هذا الإتفاق الذي وقع بين السودان وتركيا في مجال التعدين عن الذهب يعد أول اتفاق للتعدين بإسم تركيا خارج حدودها، موكداً بحسب سونا – أن هذه الخطوة توضح اهتمام الحكومة التركية بالسودان، لافتاً إلي أن هدفهم أن يكون لدى تركيا إستثمار كبير في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)