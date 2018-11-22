ضبط مصنع لتصنيع زيوت غير صالحة بأمبدة

تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية دائرة حماية المستهلك والبيئة من ضبط مصنع بأمبدة الحارة الثالثة وحدة جنوب الامير يعمل في تصنيع زيوت طعام غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وشدد معتمد محلية أمبدة عبد اللطيف فضيلي على ضرورة المتابعة الدورية للسلطات الصحية بالمحلية ومراجعة المخالفات وتشديد الرقابة الصحية ومراجعة مصانع وأماكن التصنيع بالمحلية.

وأكد بحسب سونا – عدم السماح بوجود المصانع العشوائية بأجزاء المحلية المختلفة، مناديا بضرورة تشديد الإجراءات العقابية ضد المتلاعبين بصحة الإنسان، موجها إدارة رقابة الاطعمة بتكثيف أعمال التفتيش لمكافحة التلاعب في المواد الغدائية للحفاظ على صحة الإنسان مع المراجعة الدورية والمستمرة لكافة مصانع الزيوت بالمحلية.

يذكر أن المضبوطات شملت 1500 جركانة زيت معبأة جاهزه للتوزيع الداخلي والولايات المجاورة و1100 برميل مليئة بمخلفات الزيوت الخام الفاسدة و50 برميلا فارغا و(٦٠) مادة خام تستخدم في تصنيع الزيوت و1400 جوال أمباز مخلفات مصانع الزيوت تستخدم في الصناعة إضافة إلى 250 جركانة فارغة مجهزة للتعبئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)