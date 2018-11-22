"إسرائيل" تعترف بقتل 25 لاجئًا قُبالة طرابلس

الخليج 365 | فريق التحرير

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بالنشر عن عمليةٍ عسكريةٍ نفذتها بحرية الاحتلال قبل 36 عامًا خلال حرب لبنان الأولى، أسفرت عن مقتل 25 لاجئًا .

وتحمل العملية اسم "عملية داريفوس"، وهو اسم ضابط يهودي في الجيش الفرنسي، أُعدم بعد إدانته بالخيانة في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى.

ولم توضح الرقابة العسكرية الإسرائيلية هوية اللاجئين الذين قُتلوا بعد أن قصفت سفينتهم، غواصة حربية إسرائيلية قُبالة طرابلس صيف عام 1982.