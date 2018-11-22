فيديو| الفيفا وقطر يطلقان العد التنازلي لكأس العالم 2022

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، إن بطولة كأس العالم القادمة “مونديال قطر 2022″، ستكون تاريخية ولن تُنسى.

وأوضح إنفانتينو في تصريح لموقع الفيفا الرسمي على الانترنت، أن الملاعب التي ستقام فيها المباريات قريبة جداً من بعضها البعض، وأن أقصى مسافة زمنية بين الملعب والآخر لن تزيد عن ساعة.

وأضاف أنّ البطولة ستقام في مناخ مثالي، وأن درجات الحرارة في قطر تتراوح بين 15 و25 درجة مئوية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وأشار إلى أن إقامة مونديال 2022 في قطر، ستكون تجربة مهمة، وأن محبي كرة القدم سيزورون دولة رائعة ومتميزة (حسب تعبيره).

وتابع قائلاً: “أتوقع أن مونديال قطر سيكون أفضل بطولة على الإطلاق، وأدعو محبي كرة القدم للتوجه إلى هذا البلد.

ويواصل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تبني خطته لإقامة كأس العالم 2022 بقطر بمشاركة 48 منتخبا، مبرزا الآثار الإيجابية المحتملة على المنطقة.

وقال في مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس :” ربما تكون كرة القدم طريقة لبناء الجسور”.

توسيع البطولة من 32 منتخبا إلى 48 سيعني على الأرجح مشاركة الدول المجاورة المعادية للبلد المضيف قطر في استضافة المباريات. ولكن إنفانتينو اشار إلى أن هذ الأمر قد يساعد على علاج الخلافات السياسية.

وقال :” رأينا هذا من خلال عملية تقديم الطلبات لاستضافة مونديال 2026، حق التنظيم تم منحه لثلاث دول (الولايات المتحدة و كندا والمكسيك) واللذين أعتقد أيضا أن علاقتهم السياسية والدبلوماسية ليست الأفضل. ولكن كرة القدم تصنع المعجزات، كما نعلم”.

وقال إنفانتينو :”بالتأكيد العلاقة مع الدول المجاورة تعد عاملا يعقد الموقف”، ولكنه أضاف :”عندما يتعلق الأمر بكرة القدم الناس يتحدثون مع بعضهم البعض”.

وقال إنفانتينو إن قطر تستعد قطر لاستضافة بطولة كأس العالم بمشاركة 32 منتخبا بثمانية ملاعب، لذلك فإن أي توسع سيعني أن مباريات إضافية يتعين أن تلعب خارج البلاد،

وقال:” هناك مناقشة مفتوحة وصريحة. إذا كان هذا ممكنا، وملائما، فأنا سعيد للغاية. إذا لم يكن كذلك، سأكون سعيدا في أي حال. ولكنني لن أكون سعيدا إذا لم نقم بالمحاولة”.

العد التنازلي لكأس العالم 2020

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) قد أعلن عن بدء العد التنازلي لكأس العالم الأول في الشرق الأوسط، والمقرر في قطر عام 2022.

ونشر الاتحاد تغريدة على حسابه الخاص على ” تويتر” قائلاً: “سيبدأ بعد أربع سنوات من اليوم كأس العالم. انشروا الخبر وابدأوا معنا العد التنازلي إلى قطر 2022”.

وتوالت التغريدات بعد ذلك على ” تويتر” من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، الجهة المسؤولة عن مشاريع مونديال قطر 2022 للترويج لبدء العد التنازلي.كما وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يحمل عنوان “رحلتنا مستمرة نحو استضافة أول كأس عالم في العالم العربي” بثته اللجنة لكي تتعرف الجماهير من خلاله على اَخر الانجازات وتطورات الملاعب ومشاريع البطولة.

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