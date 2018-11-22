بعد 20 عامًا.. دروغبا يعتزل المستطيل الأخضر

أعلن الإيفواري ديدييه دروغبا، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القدم نهائيًا بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات استمرت 20 عامًا.

ووفقًا لتغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "بعد 20 عامًا ، قررت وضع حد لمسيرتي الكروية".

ونشر حساب تشيلسي، عبر (تويتر)، مقطع فيديو لأبرز الفترات التي عاشها دروغبا معه وعلق عليه: "استمتع باعتزالك، شكرًا على الكثير من اللحظات الرائعة".

كما ودّع حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اللاعب أيضًا، وكتب في تغريدة: "أفضل لاعب في إفريقيا مرتين، فائز بدوري الأبطال، قاد ساحل العاجل للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخها، ديديه دروغبا استمتع باعتزالك، وتهانينا على مسيرتك الرائعة".

ولعب دروغبا (40 عامًا) مرتين في تشيلسي حيث سجل 164 هدفًا خلال 381 مباراة وحصل على أربعة ألقاب في الدوري الممتاز (البريمرليغ) ودوري أبطال أوروبا 2012.

وخاض دروغبا أولى مبارياته مع جوجامب بالدوري الفرنسي عندما انتقل إلى صفوفه عام 2002، ثم انضم إلى صفوف مارسيليا، وفي صيف 2004 انضم إلى صفوف تشيلسي.

وإلى جانب كونه صاحب أكبر عدد أهداف كلاعب محترف في نادي تشيلي الإنجليزي، فاز دروغبا بالحذاء الذهبي كهداف الدوري الإنجليزي (أربع مرات) أعوام 2006 و 2007 و 2009-2010.

وأنهى النجم الإيفواري مشواره الكروي في صفوف فونيكس رايزينج الأمريكي.

وكتب دروغبا: “عندما أفكر في العشرين عاما الماضية من مشواري المهني، فإنني حين أنظر إلى هذه الصورة أفخر بما حققته كلاعب والأهم كيف أن هذه الرحلة شكلتني كرجل”.

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