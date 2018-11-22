رويترز: CIA معها تسجيل لابن سلمان يأمر بإسكات خاشقجي

جانب من مظاهرات جابت العالم للمطالبة بمحاسبة بن سلمان عن قتل خاشقجي

نقلت وكالة رويترز عن موقع صحيفة حريت اليومية التركية على الإنترنت الخميس أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) لديها تسجيل لمكالمة هاتفية أصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات "لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن".

وقالت الصحيفة نقلا عن كاتب تركي بارز قوله إن مديرة المخابرات الأميركية جينا هاسبل "ألمحت" خلال زيارة لأنقرة الشهر الماضي لوجود تسجيل لمكالمة هاتفية بهذا الشأن بين ولي العهد السعودي وأخيه خالد بن سلمان سفير الرياض في واشنطن.

ويوم الثلاثاء الماضي، أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية -اطلع على تقييم وكالة الاستخبارات المركزية بشأن مقتل الصحفي السعودي- أن ولي العهد هو من أصدر أوامر القتل.

وقال المسؤول -الذي طلب عدم كشف هويته- لشبكة "أي بي سي" الأميركية إن ضلوع محمد بن سلمان في اغتيال خاشقجي واضح بشكل صارخ، مؤكدا أن ثمة إجماعا على أن القيادة السعودية متورطة في عملية الاغتيال.

وأكد المسؤول أن التقرير الاستخباراتي لوكالة (سي آي أي) يستند إلى اعتراض المكالمات الهاتفية بين فريق الاغتيال ومساعدين لمحمد بن سلمان، كما أكد أن من بين الأدلة المذكورة في التقرير العلاقة بين أعضاء فريق القتل وولي العهد.

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