مغردون سعوديون يُطلقون هاشتاق على تويتر دعما للإعلامي جيري ماهر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 07:04 مساءً - أطلق مغردون سعوديون على منصة التواصل الإجتماعي تويتر هاشتاق دعما للإعلامي والكاتب جيري ماهر.

وغرد المئات تحت هاشتاق #كلمه_حق_جيري_ماهر, شاكرين له كتاباته العديدة وإطلالاته الإعلامية التي يتحدث فيها عن دور المملكة العربية السعودية في دعم دول المنطقة ووقوفها إلى جانب الشعوب وما تقدمه المملكة في محاربة المد الإيراني الفارسي الذي يُحاول جاهداً إجتياح المنطقة وبسط سيطرته عليها.

وقال العديد من المغردين بأن جيري ماهر قام بعمل عظيم تجاه السعودية من خلال دفاعه عن المملكة بقيادة الملك سلمان وولي عهده والشعب, مؤكدين بأن كان له وقفات عدة لم يقم بمثلها العديد من الإعلاميين السعوديين والعرب.

وهذه عينة من تلك التغريدات التي شاركت في الهاشتاق

والجدير ذكره بأن الإعلامي جيري ماهر كان له دور كبير في الدفاع عن المملكة العربية السعودية ووقوفه إلى جانب قضايا عربية عدة.

كما كان له دور بارز في الآونة الأخيرة بالدفاع عن المملكة بوجه الهجمة التي تعرضت لها بعد حادثت جمال خاشقجي, فكان له مشاركات إعلامية عدة على قناة الجزيرة يتحدث فيها عن الدور الهام الذي تقوم به المملكة بقيادة الملك سلمان وولي عهده والقضاء السعودي من أجل إحقاق العدالة ومحاسبة الجناة.