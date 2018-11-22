كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يدعو لتطوير إنتاج الصواريخ والذخائر الذكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الشركات الروسية العاملة في المجال الصناعي العسكري
إلى تطوير إنتاج الصواريخ والذخائر الذكية العالية الدقة، بما في ذلك تطوير نماذج أسلحة واعدة.
وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع ممثلي وزارة الدفاع ومديري شركات الدفاع الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم)
الإخبارية، "إن صناعة الدفاع تنتج ذخيرة بكميات كبيرة من حيث العدد والتعداد".
ودعا بوتين إلى تقليص دورة إنتاج الصواريخ والذخيرة، وتقدير حجم المخزونات اللازمة للجيش بشكل صحيح
لينفذ مهامه الأمنية، مؤكدا ضرورة مواكبة التقنيات العالية، التي تزيد من قدرات الأسلحة حتى يتمكن الجيش
الروسي من تنفيذ مهامه بشكل مضمون ويوفر أمن البلاد.
شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدعو لتطوير إنتاج الصواريخ والذخائر الذكية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .