بوتين يدعو لتطوير إنتاج الصواريخ والذخائر الذكية

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، الشركات الروسية العاملة في المجال الصناعي العسكري

إلى تطوير إنتاج الصواريخ والذخائر الذكية العالية الدقة، بما في ذلك تطوير نماذج أسلحة واعدة.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع ممثلي وزارة الدفاع ومديري شركات الدفاع الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم)

الإخبارية، "إن صناعة الدفاع تنتج ذخيرة بكميات كبيرة من حيث العدد والتعداد".

ودعا بوتين إلى تقليص دورة إنتاج الصواريخ والذخيرة، وتقدير حجم المخزونات اللازمة للجيش بشكل صحيح

لينفذ مهامه الأمنية، مؤكدا ضرورة مواكبة التقنيات العالية، التي تزيد من قدرات الأسلحة حتى يتمكن الجيش

الروسي من تنفيذ مهامه بشكل مضمون ويوفر أمن البلاد.