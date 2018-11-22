كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح: نرفض وسم أي فلسطيني بالإرهاب في الأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "نرفض رفضاً قطعياً أن يوسم أي فلسطيني بالإرهاب، بينما الإرهاب الحقيقي واضح وجلي أمام العالم من خلال ممارساته القمعية الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلية من تطبيق نظام الفصل العنصري والأبارتهايد، وتحويل القدس إلى ثكنة عسكرية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح، وهدم البيوت والمحال التجارية، وإقامة الحواجز العسكرية، والاعتقالات اليومية، هو أعلى درجات الإرهاب في العالم".
وبسب ما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، يُدين مشروع القرار الذي تعتزم هيلي تقديمه في الأمم المتحدة، إطلاق حماس الصواريخ على إسرائيل والتحريض ضدها، إضافةً إلى مطالبتها بوقف أي نشاط عنيف، ووقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة.
شكرا لقرائتكم خبر عن فتح: نرفض وسم أي فلسطيني بالإرهاب في الأمم المتحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .