كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد بإغلاق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومنح ترامب الجيش الأمريكي الضوء الأخضر لاستخدام القوة المطلوبة في الحدود مع المكسيك.
وتابع ترامب: "إذا وجدنا أن الأمر سيصل إلى المستوى الذي سنفقد السيطرة عليه، أو التعرض للأذى، فإننا سنغلق الحدود لفترة من الوقت، حتى نتمكن من السيطرة عليها".
وكان الجيش الأمريكي قد عزز جنود مشاة البحرية جدارا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك باستخدام الأسلاك الشائكة، الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يقترب فيه آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يسعون لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.
كما وضعت أسلاك شائكة ونصبت متاريس عند معبري سان إيسيدرو وأوتاي ميسا من تيخوانا، وفقا لـ"رويترز".
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