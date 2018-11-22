ترامب يهدد بإغلاق حدود الولايات المتحدة مع المكسيك

ومنح ترامب الجيش الأمريكي الضوء الأخضر لاستخدام القوة المطلوبة في الحدود مع المكسيك.

وتابع ترامب: "إذا وجدنا أن الأمر سيصل إلى المستوى الذي سنفقد السيطرة عليه، أو التعرض للأذى، فإننا سنغلق الحدود لفترة من الوقت، حتى نتمكن من السيطرة عليها".

وكان الجيش الأمريكي قد عزز جنود مشاة البحرية جدارا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك باستخدام الأسلاك الشائكة، الأسبوع الماضي، في الوقت الذي يقترب فيه آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يسعون لطلب اللجوء في الولايات المتحدة.



كما وضعت أسلاك شائكة ونصبت متاريس عند معبري سان إيسيدرو وأوتاي ميسا من تيخوانا، وفقا لـ"رويترز".