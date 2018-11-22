كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يعلن إطلاق وكالة لإعادة الإعمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، أن بلاده في صدد إطلاق وكالة لإعادة الإعمار ستركز على مشاريع البنى التحتية، وسيدعو شركات عراقية وأجنبية خاصة وصناديق استثمار دولية وصناديق سيادية للمشاركة فيها.

وقال صالح في كلمة له بافتتاح منتدى "الحوارات المتوسطية" الرابع في روما، اليوم الخميس، "سنطلق وكالة لإعادة الإعمار التي ستركز على مشاريع البنى التحتية"، مشيرا إلى أن "شركات عراقية وأجنبية خاصة وصناديق واستثمار دولية وصناديق سيادية ستُدعى من أجل الاستثمار فيها".

وأضاف صالح أن الوكالة مخصصة "لأجل دعم مشاريع البنى التحتية وشبكات سكك الحديد وشبكات الطرقات السريعة والمطار والمدن الصناعية".

وأوضح الرئيس العراقي "سنستفيد من الخبرات الأخرى في العالم مثل تايلاند وفييتنام والهند التي جذبت استثمارات خارجية من دول مثل اليابان والصين من أجل دعم البنى التحتية".

وتوقع صالح أن تؤدي هذه الخطوات، بالإضافة إلى النمو الداخلي، إلى "ازدهار اقتصادي في المنطقة من شأنه أن يجعل العراق القلب النابض لطريق الحرير في منطقة المتوسط".

واعتبر الرئيس العراقي أن الهزيمة العسكرية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتشكيل الحكومة العراقية قد تكون نقطة تحول في المنطقة، لافتا إلى أن "هزيمة داعش كانت تحدياً كبيرا ونجاحا كبيراً للقوات العسكرية العراقية بما فيها الجيش والحشد والبشمركة، وذلك بمساعدة الحلفاء وعلى رأسهم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة".