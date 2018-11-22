كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: نيسان تعزل غصن بالإجماع من رئاسة مجلس الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صوت مجلس إدارة شركة نيسان لصناعة السيارات، اليوم الخميس، بالإجماع على عزل كارلوس غصن، من رئاسة المجلس.

وكان ممثلو الادعاء في طوكيو، أمروا باعتقال غصن، يوم الإثنين الماضي، بتهمة التهرب الضريبي، بإعلان راتب يقل عن 5 مليارات ين ما يعادل 44 مليون دولار تقريباً عن راتبه، على مدى 5 سنوات منذ 2011.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا هذا القرار في اجتماع في مقر نيسان، بمدينة يوكوهاما.

وقرر مجلس الإدارة أيضاً عزل المدير التمثيلي، غريغ كيلي، الذي جرى إلقاء القبض عليه أيضاً مطلع هذا الأسبوع.

وقالت الشركة في بيان: "مجلس الإدارة أدرك أهمية المسالة، وأكد استمرار التحالف مع شركة رينو".

وخلص تحقيق داخلي أجرته ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، إلى أن غصن تلاعب في حزمة المدفوعات التي يتلقاها لسنوات.