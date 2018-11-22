كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان: نيسان تعزل غصن بالإجماع من رئاسة مجلس الإدارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن أعضاء مجلس الإدارة اتخذوا هذا القرار في اجتماع في مقر نيسان، بمدينة يوكوهاما.
وقرر مجلس الإدارة أيضاً عزل المدير التمثيلي، غريغ كيلي، الذي جرى إلقاء القبض عليه أيضاً مطلع هذا الأسبوع.
وقالت الشركة في بيان: "مجلس الإدارة أدرك أهمية المسالة، وأكد استمرار التحالف مع شركة رينو".
وخلص تحقيق داخلي أجرته ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان، إلى أن غصن تلاعب في حزمة المدفوعات التي يتلقاها لسنوات.
وإلى جانب رئاسته لشركة نيسان، يرأس غصن مجلس الإدارة، والرئاسة التنفيذية لشركة رينو الفرنسية، وشركة ميتسوبيشي موتورز، ويشغل أيضاً منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، لتحالف رينو، ونيسان، وميتسوبيشي موتورز الاستراتيجي.
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