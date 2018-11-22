كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال قتلة الطيار الروسي الذي أسقطت تركيا طائرته في 2015 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المتحدثة باسم محكمة روسية في موسكو اليوم الخميس، صدور أمر قضائي باعتقال 9 سوريين متهمين بقتل الطيار الروسي، أوليغ بيشكوف الذي أسقطت الدفاعات التركية طائرته فوق سوريا في 2015.

وقالت المتحدثة إن المحكمة أصدرت أمراً باعتقال: "موسى عرفات خليل مانلي، وموسى علي خليل مانلي، وبشار محمد مانلي، ووليد محمد مانلي، ورامي عصمت سولاق، وطارق نورس صوحتا، وأمير عزت صوحتا، وجمعة شريبي، وعبدالله محمد جلال"، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم"، الإخباري.