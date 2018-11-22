الوداد يتجاوز يوسفية برشيد في مباراة “الويكلو”

فاز فريق الوداد الرياضي بثلاثة أهداف مقابل إثنين، عشية اليوم الخميس، على يوسفية برشيد برشيد، في إطار مؤجل الجولة 2 من البطولة الوطنية الاحترافية “اتصالات المغرب”.

ثلاثية الوداد كانت من تسجيل بديع أووك بالدقيقة 18، وصلاح الدين السعيدي بالدقيقة 28، ومحمد الناهيري بالدقيقة 59.

هدفي الفريق الضيف سجلهما توالياً كل من الدقيقة 43، وهيتم العينة في الدقيقة 89 من عمر اللقاء، الذي أجري بدون جمهور، بعد قرار جامعة الكرة معاقبة الوداد بسبب أحداث نصف نهائي كأس العرش.

الوداد رفع رصيده إلى6 نقاط، في المركز الأخير بسبورة الترتيب، في حين تجمد رصيد اليوسفية في 11نقطة، رفقة أندية المقدمة.