شركة “نقل المدينة” تخرج عن صمتها في قضية سائق “طوبيس” والمظلة

خرجت شركة “نقل المدينة” في الدار البيضاء، قبل قليل، عن صمتها في قضية سائق الحافلة رقم 19، في الدار البيضاء، صاحب فيديو يحمل مظلة وسط “طوبيس” بسبب تسرب المياه.

وأفادت “مدينة بيس” في بلاغ لها، يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، أنه وعلى عكس ما صرح به السائق ياسين مالدي وطرده من أجل “الإساءة لسمعة الشركة”، فإن الطرد هو في الأصل من أجل “تعريض حياة المواطنين للخطر”، حيث كان يقود الحافلة بيد واحد، والثانية يمسك بها المظلة.

وأضاف المصدر ذاته، أن السائق المذكور سبق له تلقى تحذيرات عديدة بسبب ارتكابه لعدة حوادث.

من جهة ثانية، أكدت الشركة، أن اختبارات التسرب التي أجريت على الحافلة 7007، الخط 19، الرابط بين الألفة ووسط المدينة، أكد أنه لم يكن هناك تسرب للمياه من خلال السقف، وأن فتحة السقف (فوق السائق) أصلية، ولا تسمح بتسرب الماء.

وكان ياسين، سائق الحافلة، قد قال في حديث مع “اليوم24″، صباح أمس الأربعاء، إنه يشتغل داخل شركة نقل المدينة لأزيد من 8 سنوات، ووقع قرار طرده كالصاعقة على رأسه، بعدما اعتبر المسؤولون أن الفيديو الذي صوره والأمطار تسقط على رأسه داخل الحافلة فيه إساءة إلى سمعة الشركة.

وأضاف: “تعاملوا معي مثل “سراق زيت” وأنا لن أتنازل عن حقوقي أبدا، ولو تطلب الأمر الوصول إلى أعلى مستوى”، موضحا أنه لم يتم صرف مستحقاته، كما لم يتوصل بأجره الشهري، بعدما تقرر طرده بتاريخ 9 نونبر الجاري، ثلاثة أيام بعد تصوير الفيديو.