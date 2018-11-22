ONCF يعلن عن برنامج “أطلس” لسير القطارات.. تذاكر تتغير أسعارها بين فاس البيضاء ومراكش- فيديو

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الخميس، عن تشكيلة تسعير جديدة للقطارات التابعة له ضمن برنامج “أطلس”، وذلك بعد انتهاء أشغال الأوراش المتعلقة بتثنية الخط السككي تجاه مدينة مراكش، وتقليص الخط بين الرباط والقنيطرة، وكذا الأشغال التي تم إنجازها على مستوى بدال السكك بالدار البيضاء.

وكشف مسؤولو المكتب، في ندوة صحفية بعد زوال اليوم الخميس، بمدينة مراكش، أن أسعار التذاكر في هذا البرنامج لن تكون ثابتة، حيث ستتغير بين الأوقات العادية وأوقات الذروة، كما سيتغير السعر بين الحجز المسبق والحجز الآني لتكون التذاكر المحجوزة مسبقا أقل سعرا.

وحسب التسعيرة الجديدة التي تخص القطارات السريعة بين كل من فاس الدار البيضاء ومراكش، فستتراوح أسعار التذاكر بين مدينتي الدار البيضاء مراكش من 87 درهم خارج أوقات الذروة إلى 130 درهم وقت الذروة بالدرجة الثانية، وبين 120 و 180 درهم بالنسبة للدرجة الأولى.

أما الخط السريع بين البيضاء وفاس فستتراوح أسعاره بين 92 درهم خارج أوقات الذروة، و138 درهم في وقت الذروة بالنسبة للدرجة الثانية، وبين 138 و 198 درهم للدرجة الأولى.

أما السفر بين مدينتي الرباط ومراكش فستتراوح أسعار تذاكره بين 111 درهم و166 درهم للدرجة الأولى، وبين158 و237 درهم للدرجة الأولى.