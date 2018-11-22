عاجل .. فرنسا تمنع دخول 18 مواطنا سعوديا إلى أراضيها على خلفية مقتل خاشقجي

أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء الخميس، بأن فرنسا منعت دخول 18 مواطنا سعوديا إلى أراضيها على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
كما سيتم منع هؤلاء السعوديين من الوصول إلى الأراضي الفرنسية، وكذلك منطقة شنغن.
وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية قضية خاشقجي الصحفي المتعاقد مع صحيفة “واشنطن بوست”، والذي تم اغتياله في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول في الـ2 من أكتوبر 2018.
وأعلنت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي قتل على يد فريق أمني كانت مهمته إقناعه بالعودة لبلاده، لكن قائد الفريق أمر بقتله حال رفضه.
ووجهت النيابة السعودية الاتهامات لـ11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم.
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