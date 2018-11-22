مجلس إدارة “نيسان” يقرر بالإجماع إقالة كارلوس غصن من منصب الرئيس

أقال مجلس إدارة مجموعة “نيسان” لصناعة السيارات الخميس رئيسه كارلوس غصن الموقوف في طوكيو بتهمة التهرب الضريبي، في خطوة لم يكن من الممكن تصورها للرجل الذي أنقذ هذه المجموعة اليابانية العملاقة.

وأكدت المجموعة التي بنى فيها سمعته كمؤسس امبراطوريات في عالم صناعة السيارات في 1999، اليوم الخميس، أنها اتخذت هذا القرار “بالإجماع”، مضيفة أنه “بعد مراجعة تقرير مفصل لتحقيق داخلي، صوت مجلس الإدارة بالإجماع لإقالة كارلوس غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة”.

وانقلبت حياة كارلوس غصن الذي ينسب إليه النجاح في تغيير مصير تحالف نيسان-رينو-ميتسوبيشي، فجأة عند توقيفه الثلاثاء فور هبوط طائرته الخاصة في طوكيو.

ويفترض أن يتم تعيين رئيس لمجلس الإدارة خلفا لغصن، وسيكون على الأرجح الرئيس التنفيذي للمجموعة هيروتو سايكاوا مساعده السابق الذي شن هجوما عنيفا مساء الاثنين على مرشده السابق.

ويتهم غصن الفرنسي اللبناني البرازيلي رسميا بأنه قام مع شركاء بتقديم كشوفات تقل عن دخله الحقيقي “بخمس مرات بين يونيو 2011 ويونيو 2015″، معلنا عن مبلغ إجمالي بقيمة 4,9 مليارين بدلا من عشرة مليارات ين، لكن يشتبه أيضا بأنه استخدم ممتلكات الشركة لحسابه الخاص، حسب نتائج تحقيق داخلي أجرته “نيسان” في الأشهر الأخيرة.

وكان أسلوب حياة غصن الباذخ يثير انتقادات في اليابان، فقد أفاد التلفزيون الياباني الرسمي “ان اتش كي” أن نيسان دفعت “أموالا هائلة” لتزويد غصن بمنازل فخمة في ريو دي جانيرو وبيروت وباريس وامستردام بدون “وجود أي مبرر مشروع يتعلق بالاعمال”.