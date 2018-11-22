بعد أيام من دعوة الملك إلى حوار مباشر .. الجزائر تطلب اجتماعا عاجلا لوزراء الخارجية

بعد أيام من الخطاب الملكي الداعي إلى حوار صريح بين الجارتين المغرب والجزائر، وجهت الجزائر دعوة إلى اتحاد المغرب العربي، من أجل تنظيم قمة مغاربية في أقرب الآجال، على مستوى وزراء الخارجية.

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، أنها راسلت الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد “في أقرب الآجال”.

وأكد البيان أن “الجزائر راسلت رسميا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لدعوته إلى تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لاتحاد المغرب العربي في أقرب الآجال”، مضيفا أن “وزراء شؤون خارجية البلدان الأعضاء قد تم إطلاعهم على هذا الطلب”.

وأوضح البيان ذاته أن هذه المبادرة “تنم مباشرة عن قناعة الجزائر الراسخة والتي عبرت عنها في العديد من المناسبات بضرورة إعادة بعث بناء الصرح المغاربي وإعادة تنشيط هياكله”.

كما تأتي الدعوة الجزائرية، حسب المصدر ذاته، “امتدادا لنتائج القمة الاستثنائية الأخيرة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في 17 و 18 نونبر 2018 حول الإصلاحات المؤسساتية للمنظمة القارية والتي أولت اهتماما خاصا لدور المجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسارات اندماج البلدان الإفريقية”.

وخلص بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إلى أن “إعادة بعث اجتماعات مجلس الوزراء، بمبادرة من الجزائر، من شأنها أن تكون حافزا لإعادة بعث نشاطات الهيئات الأخرى لاتحاد المغرب العربي”.