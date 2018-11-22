فوزير يرفض عرضا من السعودية ويفضل خوض “تشامبيونزليغ” الإفريقة مع طنجة

رفض الدولي المغربي، محمد فوزير، العودة إلى الدوري السعودي عبر بوابة فريق أحد، الذي يرغب في استعارة اللاعب إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الجاري، وذلك عقب عودته إلى أجواء المنافسة المحلية رفقة إتحاد طنجة.

مصدر مقرب من لاعب الأسود أوضح لـ “اليوم24″، أن فوزير المعار إلى فارس البوغاز من طرف النصر السعودي، يفضل خوض منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، بدلاً العودو مجدداً إلى السعودية، لمجاورة المغربي زهير العروبي، الذي يحمل ألوان أٌحد.

وكان محمد فوزير، قد فشل في التأقلم مع فريق النصري السعودي والأجواء داخل الدوري، ليختار العودة إلى المغرب واللحاق ببطل النسخة الماضية إتحاد طنجة، الذي سيدخل بقوة إلى المنافسة الإفريقية، لأول مرة في تاريخه.

يُشار، إلى أن اللاعب السابق للفتح الرياضي، قد فقد مكانه بقائمة هيرفي رونار بالاستحقاقات الكروية الأخيرة، قبل أن يقرر إنهاء فترة “العطالة”مع النصر والدفاع عن ألون الإتحاد، تمهيداً للحاقه بقادم المواعيد الكروية القارية، أبرزها نهائيات كأس الأمم الإفريقية “كاميرون 2019”.