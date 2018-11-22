المكفوفون يحاولون اقتحام وزارة الحقاوي من جديد والأمن يتدخل

حاولت مجموعة جديدة من المكفوفين المعطلين، اليوم الخميس، اقتحام وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والتضامن، تعبيرا عن رفضهم للمباراة التي أعلنت عليها الحكومة، والتي خصصت فيها 50 منصبا ماليا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مكفوفون معطلون، في تصريح لـ”اليوم 24″ اليوم الخميس، إن مجموعة منهم كانت في وقفة احتجاجية أمام ملحقة وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، صباح اليوم الخميس، ضد المباراة الحكومة ومن أجل المطالبة بالتوظيف المباشر، قبل أن تقرر مجموعة منهم اقتحام المقر الحكومي، ليتدخل الأمن من أجل المنع وإخراجهم من ملحقة وزارة بسيمة الحقاوي.

وكانت تنسيقية المعطلين المكفوفين قد استدعيت لاجتماع مع مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي عبد الحق العربي، الأسبوع الماضي، للوصول إلى اتفاق ينهي غضب المكفوفين على حكومة العثماني، غير أن الحوار انتهى دون التوصل لاتفاق، بسبب تشبث رئاسة الحكومة بتنظيم مباراة لذوي الاحتياجات الخاصة من أجل ولوج الوظيفة العمومية، وتشبث التنسيقية بتطبيق مبدأ التوظيف المباشر.

وأعلنت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لتوظيف 50 متصرفا من الدرجة الثالثة في عدة قطاعات وزارية، وهي المباراة، التي سبق أن وعدت بها بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية المكفوفين، الذين كانوا معتصمين فوق سطح مبنى الوزارة للمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.

يذكر أن المكفوفين ذوي الشهادات العليا، كانوا قد خاضوا اعتصاما فوق سطح وزارة الحقاوي لأيام عديدة، وهو الاعتصام، الذي انتهى بوفاة أحدهم، بعد أن سقط من فوق مبنى البناية، فتدخل رؤساء الفرق البرلمانية بتقديم ضمانات للمعتصمين، بعمل الحكومة على تفعيل حصيص 7 في المائة من الوظيفة العمومية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.