حيفا: إضراب في مدرسة عبد الرحمن الحاج غدا الجمعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قررت نقابة المعلمين الابتدائيين اليوم، الخميس، إعلان إضراب احتجاجي في مدرسة عبد الرحمن الحاج في مدينة حيفا، يوم غد الجمعة، وذلك في أعقاب اعتداء والدة إحدى التلميذات على معلمة في المدرسة.

وقالت سكرتيرة نقابة المعلمين، يافة بن دافيد، إنها اتخذت القرار بإعلان الإضراب إثر الاعتداء على المعلمة، عندما دخلت والدة إحدى التلميذات إلى الصف الذي تتعلم فيه ابنتها واعتدت على المعلمة، حيث أمسكتها من شعرها وبصقت عليها وصرخت عليها ثم أخرجتها من الصف وكل ذلك أمام التلاميذ.

وفي أعقاب هذا الاعتداء الخطير في حرمة المدرسة، قررت نقابة المعلمين إعلان الإضراب الاحتجاجي في المدرسة.

وأضافت بن دافيد أنه "من المؤسف جدا أنه بعد الكثير من الاعتداءات على المعلمين والمعلمات ما زالت الحكومة صامته وكأن شيئًا لم يحدث أو كأنه حدث عابر. ماذا ينتظر المسؤولون ليتخذوا خطوات من أجل حماية المعلمين والمعلمات؟"، وناشدت "كل القيادات المسؤولة خاصة وزارة المعارف باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من هذه الآفة الخطيرة ومن الاعتداء على المعلمين والمدارس".

وأشارت إلى أن "مشروع منع العنف في المدارس تم تبنيه بشكل جزئي من قبل وزارة المعارف وهذا خطأ. لذلك أدعو وزير المعارف نفتالي بينيت إلى تبني الخطة لمنع العنف بشكل كامل كي لا يصبح ذلك متاخراً".