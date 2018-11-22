شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثي تضع شروطا للذهاب إلى مشاورات السلام في السويد والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 6:10 مساءً, 22 نوفمبر 2018 م المناطق_وكالات وضعت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، شروطا للمشاركة في مشاورات السلام اليمنية، المقرر انعقادها في السويد. واشترط الحوثيون خلال اللقاء الذي جمعهم بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الخميس، نقل جرحى الميليشيات وضمان عودتهم لصنعاء.

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