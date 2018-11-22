القضاء في موسكو يصدر أمر اعتقال غيابي بحق 9 سوريين لقتلهم طيار روسي

الخليج 365/ بغدادكشفت المتحدثة باسم محكمة منطقة باسماني في موسكو يونانا تساريفا، الخميس، أسماء 9 سوريين صدرت في حقهم أوامر اعتقال غيابي بتهمة قتل الطيار الروسي أوليغ بيشكوف في سوريا.

وقالت تساريفا: "وافقت المحكمة على طلب المحققين اتخاذ إجراءات غيابية.. باعتقال موسى عرفات خليل مانلي، وموسى علي خليل مانلي، وبشار محمد مانلي، ووليد محمد مانلي، ورامي عصمت سولاق، وطارق نورس صوحتا، وأمير عزت صوحتا، وجمعة شريبي، وعبدالله محمد جلال".



وقد أدرجت أسماء المتهمين على القائمة الدولية للمطلوبين.

وطعن محامي المتهم عبد الله محمد جلال في قرار الاعتقال غيابيا، لكن المحكمة أبقته دون تغيير.

وأصدر القضاء الروسي حكما باعتقال المواطنين السوريين المتورطين بقتل قائد القاذقة "سو-24" الروسية، يوم الاثنين الماضي

