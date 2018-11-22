انت الان تتابع الفيلم الفلبيني «مامانج».. الهرب من الألم إلى الوهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٠ م

شهدت قاعة المسرح الكبير بدار الأوبرا، قبل قليل، عرض الفيلم الفلبيني "مامانج" المشارك في المسابقة الرسمية، بحضور الممثل Ketchup eusebiomain والمخرج Denise o'hara والمنتجة diane nermal ، وأدار الندوة عقب انتهاء الفيلم محمد طارق.. منتجة "مامانج" تحدثت عن فيلمها قائلة إنها اختارت أن تقدمه بوجهة نظر كوميدية، رغم أن الفكرة تراجيدية، كون الفلبين تمر حاليًا بالكثير من الأحداث المأساوية، لذلك اختارت البعد عن الدراما ببعض الكوميديا، وأضافت، أنها حاولت تصوير الفيلم من وجهة نظر الأم، التي تهرب من واقعها إلى الوهم.

وأكدت أنها ابتعدت عن طريقة العرض التقليدية بعرض رحلة الأم التي تتعرض لمأساة حقيقية، حيث تفقد ابنها، لتختار أن تواجه آلام الخسارة بأن تتوهم أن ابنها لا يزال على قيد الحياة، لافتة إلى أن جدتها كانت تعاني من هذا المرض (الخرف). وأوضحت المنتجة، أن الفيلم حين عرض في الفلبين حاز على إعجاب الجمهور، وحصل بطل