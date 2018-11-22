براءة سائق من تهمة التعدي على ضابط شرطة بباب الشعرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ م
برأت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار محمد حسن اليماني، بعضوية المستشارين صلاح عبدالرحمن، ومحمود عارف، سائق من تهمة الاتجار بالحشيش المخدرة، ومقاومة السلطات بمنطقة باب الشعرية. وأوضحت تحقيقات النيابة في القضية رقم 3939 لسنة 2018 جنايات باب الشعرية، قيام المتهم «محمد.ا» 39 سنة، سائق، في سبتمبر الماضي، بإحراز بقصد الاتجار مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها. وبيّن الضابط مجرى التحريات، أنه أثناء مرور القوة الأمنية بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بسيجارة مشتعلة، واشتم منها رائحة احتراق جوهر الحشيش.
وبتوجه الضابط لضبطه أشهر سلاحا أبيض «سكين» لمنعه من أداء عمله، وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة ومبلغ مالي. وثبت من تقرير المعمل الكيميائى، أن المضبوطات ليست مواد مخدرة، منح القاضي السائق البراءة. وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظفة بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير
وبتوجه الضابط لضبطه أشهر سلاحا أبيض «سكين» لمنعه من أداء عمله، وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على المواد المخدرة ومبلغ مالي.
وثبت من تقرير المعمل الكيميائى، أن المضبوطات ليست مواد مخدرة، منح القاضي السائق البراءة.
وفي سياق آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظفة بالسجن 5 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمى، عبارة عن خطاب تعيين، منسوب صدوره لوزارة الكهرباء.
كشفت التحقيقات أن المتهمة استعانت بالمتهم فى تزوير محرر رسمى، وهو خطاب منسوب صدوره لوزارة الكهرباء يفيد بقبول تعيين المجنى عليهم فى وظائف بالوزارة.
تم القبض على المتهمة، وإحالتها إلى النيابة التى قررت حبسها وإحالتها لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير فى محرر رسمى لتصدر المحكمة قرارها بحبس المتهمة 5 سنوات.
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