شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل..وزيرة التضامن أمام البرلمان لشرح برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التضامـن الاجتماعـي والأسـرة والأشخاص ذوي الإعـاقـــة بمجلس النواب، اجتماعا يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن عدم افتتاح مركز الطفولة والأمومة بقلندول مركز ملوي محافظة المنيا، وطلب إحاطة مقدم من النائب تامر عبد القادر أحمد، بشأن حريق قرية الراشدة بالوادي الجديد وعدم صرف التعويضات المناسبة للمتضررين.

كما تناقش اللجنة ،خلال اجتماعها يوم الاثنين القادم، استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي، وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية، واستيضاح ما تم بشأن كافة المبادرات التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، من حيث (المستفيدون - مصادر التمويل - المدة المحددة لكل برنامج – ما تم إنجازه)، وموقف المستحقين من معاش الضمان الاجتماعي ومعاش تكافل وكرامة، وعرض تقرير جهود الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعي خارج البلاد، وما تم إنجازه خلالها، وما تم بشأن تطويرمكاتب التأهيل ومراكز التأهيل بالوزارة والتي تُعتبر الخط الأول لتلقي طلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومساعدتهم، وذلك بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ، كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش، بشأن التزايد العشوائي في عدد السكان، وطلب إحاطة مقدم من النائب سعيد طعيمة، بشأن مكاتب صرف المعاشات التابعة لوزارة التضامن بمدينة طنطا ،والتي تم غلقها بحجة عدم توافر الموظفين.